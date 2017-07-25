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YERLİ İNSANSIZ HAVA ARACI ANKA, ELAZIĞ'DA TEST UÇUŞU YAPARKEN DÜŞTÜ


Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, Elazığ'da Test Uçuşu Yaparken Düştü
Tarih : 25 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : Yerli İnsansız Hava Aracı Anka, Elazığ'da Test Uçuşu Yaparken Düştü(10/10)6

Elazığ'dan havalanan yerli İnsansız Hava Aracı 'ANKA', kalkışından kısa bir süre sonra saat 20.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Mollakendi Beldesi'nde boş bir araziye düştü.

KÖYLÜLER İHBAR ETTİ

İnsansız Hava Aracı'nın düştüğünü gören köylüler, 156'yı arayarak jandarmaya bilgi verdi. Kısa süre içersinde olay yerine gelen askeri yetkililer, bölgeyi sivil giriş-çıkışlara kapatarak incelemelere başladı.

ENKAZ KOLORDU KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

8'inci Kolordu Komutanlığı bünyesinde kullanılan İnsansız Hava Aracı'nın konuşlandığı havaalanına 5 kilometre uzaklıktaki Mollakendi Beldesi'nde düştüğü öğrenildi. Düşen insansız hava aracının kalıntıları, incelenmek üzere 8'inci Kolordu Komutanlığı'na götürüldü. - Elazığ

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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