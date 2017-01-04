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yerli helikopter 6 eylül 2018'de uçacak

YERLİ HELİKOPTER 6 EYLÜL 2018'DE UÇACAK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması törenine iştirak etti. Burada açıklama yapan Işık, Türkiye'nin ilk yerli helikopterinin 6 Eylül 2018'de sabah 06:00'da uçacağını söyledi.

Tarih : 04 Ocak 2017, 13:25
Puan Ver : Yerli Helikopter 6 Eylül 2018'de Uçacak(10/10)10


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri'nin birliğine uğurlanması törenine iştirak etti.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız. Gerekli tüm alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Kendi tasarladığımız uçağımızı da Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız.



 



kaynak:yenişafak








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