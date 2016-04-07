YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜN YARISI TAMAM
TEMSA Global, elektrikli otobüsü 'MD9 electriCITY'yi Adana'daki fabrikasında tanıttı. Toplam 63 yolcu kapasiteli, bir şarjla 230 kilometre yol alabilen yüzde 50 oranında yerli ilk elektrikli otobüs, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.
Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik "Şimdilik yüzde 50 oranında yerli olan otobüsümüz, 2020'de tamamen yerli bir üretim olacak. Uluslararası fuarlarda da tanıtılacak otobüsümüz ABD ve Avrupa'ya da ihraç edilecek."
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