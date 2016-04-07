

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik "Şimdilik yüzde 50 oranında yerli olan otobüsümüz, 2020'de tamamen yerli bir üretim olacak. Uluslararası fuarlarda da tanıtılacak otobüsümüz ABD ve Avrupa'ya da ihraç edilecek."