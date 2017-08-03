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Yerli Drone Savar, Avrupa Pazarına Açılıyor

YERLİ DRONE SAVAR, AVRUPA PAZARINA AÇILIYOR

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten Harp Arge, uluslararası pazarlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli yeniliklerle donatılan bir model geliştirdi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Yerli Drone Savar, Avrupa Pazarına Açılıyor(7/10)3

Savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olduğu değerlendirilen insansız sistemler ve bu sistemlerin önlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarına yoğunlaşan Harp Arge şirketi, kamuoyuna duyurulan ilk ürünü Drone Savar'ı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bu çabalar kapsamında uluslararası pazarlar için yeni bir model geliştirdi.

EN DAYANIKLI MALZEMEDEN ÜRETİLDİ

Yeni Drone Savar silahının ana gövdesi, en dayanıklı ve hafif malzemelerden biri olan karbon fiber kompozit malzemeden üretildi. Silahın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi için dünya standardı olan 22 mm picatiny ray sistemi tüm silah çevresine uygulandı.

Taşıma kolaylığı için katlanabilir dipçik ve katlanabilir elcik eklenen Drone Savar'ın elektronik sistemleri de askeri bir çantayla sunuluyor.

Açık bırakılma ve olası tehlikeli durumlar karşısında otomatik olarak devreye giren güvenlik kartı sayesinde arıza ihtimali de düşürülen Drone Savar'ın batarya ömrü de 1,5 saate çıkarıldı.

Milli yazılım altyapısıyla geliştirilen silahta kullanılan parçalar da yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor.

İHRACAT İÇİN ORTAKLIĞA GİDİLDİ

Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından aldıkları yoğun talep nedeniyle Koza İnşaat ve Savunma Sanayii ile pazarlama çalışmaları için ortaklık yaptıklarını söyledi.Koza İnşaat ve Savunma Sanayii'nin, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktif olarak Drone Savar'ı pazarladığını ifade eden Güçlü, "Şu ana kadar ilgili ülkelerde demo çalışmaları gerçekleştirdik. Çok başarılı geri dönüşler aldık. Mevcut durumda demo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması ve teknoloji transferi konularında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek savunma fuarına katılarak müşterileriyle buluşacaklarını anlatan Güçlü, Jandarma Genel Komutanlığı ile de temasları olduğunu kaydetti.

İLK İHRACAT AZERBAYCAN'A YAPILDIDrone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor.Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Drone Savar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı.Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi.Drone Savar'ın, aynı amaçla kullanılan ürünlerden 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil olduğu belirtiliyor. Drone silahının, modülerlik ve tasarım bakımından da yurt dışındaki rakiplerinden güçlü bir şekilde ayrıştığı vurgulanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yerli  Drone  Savar  Avrupa  Pazarına  Açılıyor    haber

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