TÜMOSAN, Türkiye'de bir ilk olan tek silindirli araştırma motoru yatırımını yaptı. Böylece yerli dizel motor geliştirilmesinin önündeki önemli bir engeli daha kaldırmış oldu.



TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre; şirketin, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücü ortaklığında bir proje geliştirdi. Bu projeler; ”Yeni Nesil Euro 6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma” konulu TEYDEP ve SANTEZ projeleri idi.







Tek Silindirli Motor için TEYDEP kapsamında yüzde 20 ve tek silindirli araştırma motorunun yer alacağı test sistemi için SANTEZ kapsamında yüzde 75 hibe desteği alındı. Tek silindirli araştırma motoru TÜMOSAN'ın, test merkezi ise YTÜ'nün malı konumunda.







kaynak:milliyet