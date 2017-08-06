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Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı
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YERLİ BARON, ÇAKMA BREAKİNG BAD ÇIKTI


Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı(6/10)2

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri iki başarılı operasyonla 1 ton eroin ve 500 kilo esrar ele geçirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonlarda, Türk uyuşturucu baronlarının dünyaca ünlü 'Breaking Bad' dizisini neredeyse bire bir taklit ettiği ortaya çıktı.

'EROİN DOKTORU'

Narkotik polisi, cezaevinden tahliye olan 'Eroin Doktoru' lakaplı kimyacı Rıfat B.'yi Sakarya'da bir tavuk çiftliğine yerleşmesinin ardından yakın takibe aldı. Polisin zaman zaman ormancı ve define arayan köylü kılığına yaptığı takibin ardından çiftliğe düzenlenen operasyonda 1 ton eroin ele geçirildi. Kimyacı Rıfat B.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Polisi, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Kocaeli'nde durdurduğu kamyonda ise ketçap kovalarına zulalanmış 500 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

DİZİYLE BENZERLİK

Habertürk'ün haberine göre İki operasyonda gözaltına alınan çete üyelerinin uyguladıkları yöntemlerin, 2008-2013 arasında yayınlanan 'Breaking Bad' isimli Amerikan dizisindeki sahnelerle benzerlik taşıması polisi şaşkına çevirdi. Dizide operasyonlarda olduğu gibi "Doktor" takma isimli bir kimyacı, tavuk çiftliğinde metamfetamin üretiyor. Daha sonra üretilen bu uyuşturucular aynı İstanbul'daki esrar operasyonunda olduğu gibi ketçap kutuları içinde piyasaya sürülüyordu.

REYTİNG REKORTMENİ

Vince Gillian'ın senaryosunu yazdığı 'Breaking Bad', 20 Ocak 2008'de yayınlanmaya başlamasıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Seth Rogen ve Evan Goldber'in yönetmenliğini yaptığı dizinin başrolünde Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston oynadı. Dünyada en çok izlenen diziler arasına giren Breaking Bad, 16 Emmy, 8 Satellite, 2 Altın Küre, 2 Peabody ödülü kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yerli  Baron  Çakma  Breaking  Bad  Çıktı    haber

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