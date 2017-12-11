

Pek çok tur operatörünün kasım ayında başlattığı erken rezervasyonun birinci dönemi bugün itibariyle son buldu. Yüzde 50'ye varan oranlarda indirim fırsatı sunulun kampanyanın ikinci döneminde ise yüzde 45'lere varan oranlarda indirim fırsatları devam ediyor. Yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği kampanya, sektöre de can suyu oldu. Yerli turistin sektör için kaynak pazar olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Erken rezervasyonla arzu ettiğimiz seviyeye her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Uluslararası alanda çok önemli ülkelerle rekabet ediyoruz. Bu ülkelerde iç pazar çok önemlidir. 10 milyon vatandaşımızı tesislerimizde tatil yapar hale getirmemiz lazım" dedi.



"YERLİ TURİSTE CİDDİ AVANTAJLAR SUNUYORUZ"



Erken rezervasyonun yerli turist için ciddi avantajlar sunduğunu vurgulayan Ayık, "Bu kampanyalarla yerli Avrupalı turistten de daha ucuza tatil yapma fırsatı buluyor" diye konuştu. Tatilcileri erken rezervasyon yaptırmaları konusunda uyaran Ayık, şunları anlattı: "Bu yıl Avrupa'da ciddi hareketlilik var. Rusya pazarındaki artış da devam ediyor. Yani yabancı turist sayısında 2018'de artış bekliyoruz. Bu nedenle bu kampanya çok daha önemli hale geliyor. Tatilini erken almayan yerli turist yaz döneminde hem daha pahalıya tatil yapacak hem de yer bulmakta zorluk çekecek." Erken rezervasyonun turizm sektörüne can suyu olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da, "Sektör kampanyayı benimsedi, sahiplendi. Erken rezervasyon kampanyalarını başarılı şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise, şunları anlattı: "Erken rezervasyon bizim bütçelerimize göre tatil imkanları sunuyor. Erken rezervasyon otelciler için de çok gerekli. İnsanımızın yurtiçinde gezip turist olması lazım. Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz lazım. Kaynayan bir kazanın ortasında cambazlık yapıyoruz. Bizi ancak böyle büyük krizlerde kendi halkımız destekleyebilir."



"TALEP YÜZDE 20 ARTACAK"



2009 yılında 200 bin yerli turist erken rezervasyon imkanından yararlanırken, bu rakam 2015'te 3.5 milyona yükseldi. 2016'da ise erken rezervasyon ile avantajlı fiyatlardan artışla 4.2 milyon kişi yararlandı. TÜRSAB'ın verdiği bilgilere göre 2017'de 5 milyon kişi erken rezervasyonla tatil yaparken, 2018'de bu oranın yüzde 20 artacağı öngörülüyor.



























Kaynak: haberinburada



