

İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri sınırındaki Şahintepesi Mevkii'nde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgar nedeniyle askeri bölgeye de sıçrayan alevler Yerleşim birimlerini de tehdit etti.







Alevlerin bahçe duvarına kadar geldiği huzurevindeki yaşlılar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.







Bornova ile Buca ilçelerinin sınırında kalan Şahintepesi Mevkii'ndeki otluk alanda bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve 8 arazöz ile onlarca yer işçisi müdahale etti.







Ancak rüzgar nedeniyle yayılan alevler omanlık alanla askeri bölgeye de sıçradı.







Kontrol altına alınamayan alevler hızla ilerlerken, ekipler yangının önünü kesmeye çalıştı. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin yapılamadığı yangında, alevlerin bahçe duvarına ulaştığı Buca Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi'nde bulunan yaşlılar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ayrıca, alevlerin tehdit ettiği yerleşim birimlerindeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.