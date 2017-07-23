ABD'de bir oto galeride yerleri makine ile temizleyen görevli bir anda alev topuna döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yerleri temizlerken canından oluyordu. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde meydana geldi.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bir oto galeride temizlikçi, makine ile yerleri temizliyordu. Ancak bir anda parlama oldu ve temizlik görevlisi alevlerin içinde kaldı. Talihsiz adam canını zor kurtarırken yangının yere dökülen akaryakıttan kaynaklandığı öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Temizlik görevlisinin alev topuna döndüğü korkunç anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde olayın dehşeti çok net görülüyor.

Kaynak: haberinburada