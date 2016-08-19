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yerken diş çatlatıyor

YERKEN DİŞ ÇATLATIYOR

Uzmanlar, dondurma ve soğuk içecekleri tüketirken dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Diş Hekimi Ömer Girgin, diş hastalıklarına yol açan bu faktörlerin, sonrasında mide rahatsızlıkları, boğaz enfeksiyonları gibi hastalıklara yol açtığını ifade etti.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 11:55
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Dondurma yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alırken, uzmanlar bunları dikkatsiz tüketmenin diş sağlığından boğaz enfeksiyonlarına ve mide rahatsızlıklarına kadar kalıcı problemlere sebebiyet verebileceğine dikkat çekiyor. Diş Hekimi Dt. Ömer Girgin, dondurma ve soğuk içeceklerin dişlerde sızı ve çatlamalara yol açabileceğini belirterek, “Soğuk içecek ve yiyecekten önce ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli. Haftada bir veya en fazla 2 kez dondurma yenilmeli. Bu dondurma miktarları da 2 küçük top veya 1 iri topu geçmemeli" dedi.



Dondurmadan sonra bir bardak ılık su



Dondurma yedikten sonra bir fincan ılık su içilmesinin boğaz hassasiyeti kadar diş sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Dt. Ömer Girgin, şöyle devam etti:



“Soğuk bir şey içtikten ya da dondurma yedikten sonra çay, kahve gibi sıcak içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Buna dikkat edilmemesi dişlerde çatlamaya sebep olabilir. Soğuk gazlı içeceklerin de aşırı tüketimi dişlerde çatlamaya sebep oluyor. Soğuk gazlı içecekleri pipetle dişlere değmeyecek şekilde içmek koruma sağlar. Dondurmayı da ısırarak değil, ağızda eriterek yemek gerekiyor. Bu hem vücut, hem de diş sağlığınız açısından büyük önem arz ediyor."








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