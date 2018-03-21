'YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLUR MU?' SORUSUNA ERDOĞAN'DAN YANIT!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.
PARTİSİNİN 45 MİLLETVEKİLİYLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.
"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.
Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Abd'ye Münbiç Tepkisi: Sizin Orada Bulunmaya Hakkınız Yok
- Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
- Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı
- Hürriyet'in Satılmasıyla Hisseler Uçuşa Geçti
- Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın Sağlık Durumunu Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
Bu Haberle İlgili Yorumlar