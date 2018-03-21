Erdoğan'dan Abd'ye Münbiç Tepkisi: Sizin Orada Bulunmaya Hakkınız Yok
Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı
Hürriyet'in Satılmasıyla Hisseler Uçuşa Geçti
'yerel Seçimde İttifak Olur Mu?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!
Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın Sağlık Durumunu Açıkladı
Çavuşoğlu: Abd İle Münbiç Konusunda Anlaşmaya Değil Anlayışa Vardık
Taciz Ettiği Çocukları Birbirleriyle İlişkiye Zorlamış
Ünlü Profesör Anlattı: Tosuncuk'un Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabına Girmekti
Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
Yıldız Golcüden Galatasaray İtirafı Geldi
Devlet Bahçeli Hakkında Yazılan Kitaba Toplatma Kararı
Diyarbakır'da Nevruz! Polis Kanalizasyonda Bile Bomba Aradı
Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti
Afrin'de Duygulandıran Diyalog! Komandolarla Karşılaşan Nine: Rabbim Sizden Razı Olsun
Hanımağa Lakaplı Dolandırıcı Emlakçıyı, Polis Parmağından Vurmuş
Beşinci Katta Asılı Kalan Arkadaşını Kurtarmak İsteyen İşçi Düşerek Öldü
İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı

'YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLUR MU?' SORUSUNA ERDOĞAN'DAN YANIT!


'Yerel seçimde ittifak olur mu?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt!
Tarih : 21 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : 'yerel Seçimde İttifak Olur Mu?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.

PARTİSİNİN 45 MİLLETVEKİLİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Yerel  Seçimde  İttifak  Olur  Mu    Sorusuna  Erdoğan  Dan  Yanıt  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER