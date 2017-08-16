Yere kilim serdi, üzerinde uyudu. Meyve-sebze haline giriş yapan kamyonet onu fark etmedi.

KARPUZLARI BIRAKIP UYUDU

Olay, cumartesi günü Şanlıurfa Hal Pazarında yaşanmıştı. Hüsnü Gürel (44) isimli nakliye kamyonu sürücüsü, Adana'dan getirdiği karpuzları bir iş yerine getirdikten sonra yere kilim serip uzandı.

KAMYONET EZDİ GEÇTİ

Kısa bir süre sonra uyuya kalan adamın üzerinden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet geçti. Kamyonetin altında kalan Gürel, çevredekiler tarafından çıkartılarak kendisini ezen kamyonetle hastaneye götürüldü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gürel, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Kamyonetin yerde yatan Gürel'in üzerinden geçmesi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Kaynak: haberinburada