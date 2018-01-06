Fenerbahçe Doğuş'ta Sakatlık Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Edirne'nin Tek Kadın Kasabı Kübra, Poşet Açarak Başladı, Şimdi Kemik Kırıyor
Diego Costa Maça Damga Vurdu! Önce Attı Sonra Atıldı
Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Acılar İçinde Yerde Kaldı
Tarihe Geçen İlk Türk! Bu İmzanın Anlamı Çok Başka
Fatih Terim'e Sert Sözler: Mekan Basan İmparator Olamaz!
Liverpool, Cenk Tosun'un Takımını 85 Milyonluk Oyuncuyla Yıktı!
Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a Şartlı Tebrik
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Kaza Yaptığı Geceden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Fenerbahçeli Giuliano: Takım İçinde Bazı Şeyleri Düzeltmemiz Gerek
Cenk Tosun, Beşiktaş Taraftarına Veda Etti
Arda Turan Amerika Temsilcisi Chicago Fire'a Transfer Oluyor
Cenk Tosun'dan Büyük Fedakarlık
Trabzonspor Cas Sorununu Mas Transferiyle Halletti
Teleset Mobilya Akhisarspor Yevhen Seleznyov'u Renklerine Bağladı
Körfez Kupası Finalinde Tribün Bariyeri Çöktü: 40 Yaralı
Trabzonspor Brezilyalı Yıldız İçin Resmi Teklif Yaptı
Başakşehirli Yıldızdan Olay Fenerbahçe İtirafı: İmza An Meselesiydi
Dünyanın En Fazla Kazanan Futbolcusu Tevez'in Yeni Takımı Belli Oldu
Van Persie'nin Son Sözü Aziz Yıldırım'ı Çıldırttı

Yerden kalkamayan Emre, teknik ekibi korkuttu

YERDEN KALKAMAYAN EMRE, TEKNİK EKİBİ KORKUTTU

Medipol Başakşehir, çalışmalarına Antalya kampında devam ederken sol arka adalesinde hafif ağrı hisseden Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı.

Tarih : 06 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Yerden Kalkamayan Emre, Teknik Ekibi Korkuttu(6/10)2

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Başakşehir, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla birlikte saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla devam etti. Daha sonra Başakşehirli oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise İstanbul ekibi çift kale maç yaptı.

MOSSORO TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Marcio Mossoro, bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Gael Clichy'nin bu akşam kampa katılacağı öğrenilirken, ayrıca Joseph Attamah ve Emmanuel Adebayor ise 7 Ocak Pazar günü kampa dahil olacak.

EMRE YARIDA BIRAKTI

Başakşehir'in şut çalışması yaptığı esnada kaptan Emre Belözoğlu ise sakatlık yaşadı. Sol arka adalesinde hafif ağrı hisseden Emre Belözoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı yakından ilgilenirken, bir süre sonra tecrübeli oyuncu antrenmanı yarıda bırakarak kamp yaptıkları otele geçti. Emre Belözoğlu'nun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yerden  Kalkamayan  Emre  Teknik  Ekibi  Korkuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER