Aydın'da inşaat halindeki bir binanın yanında bulunan kuyumcu dükkanının çökmesi sonucu biri ağır 3 işi yaralandı. Göçük nedeniyle kuyumcudaki altınların bir bölümü etrafa saçıldı. Esnaflar altınları kurtarmak için seferber oldu



Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Gazi Bulvarı Maliye Girişi köşesinde bulunan bina birkaç hafta önce yerine yenisi yapılması için yıkılmıştı. Sabah saatlerinde kazılan alanda inşaat çalışmaları devam ederken, inşaatın hemen yanında bulunan bir kuyumcu dükkanı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeyle birlikte dükkanda bulunan 3 kişi göçük altında kaldı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Göçüğün ardından çukura düşmeden yaralananlar hemen hastaneye kaldırılırken, inşaat için kazılan çukura kayan sarraf dükkanının enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye AKS ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu enkaz altındaki yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.