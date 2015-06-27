O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yerden altın topladılar!

YERDEN ALTIN TOPLADILAR!

Aydın'da inşaat halindeki bir binanın yanında bulunan kuyumcu dükkanının çökmesi sonucu biri ağır 3 işi yaralandı. Göçük nedeniyle kuyumcudaki altınların bir bölümü etrafa saçıldı. Esnaflar altınları kurtarmak için seferber oldu

Tarih : 27 Haziran 2015, 15:02
Puan Ver : Yerden Altın Topladılar!(9/10)13


Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Gazi Bulvarı Maliye Girişi köşesinde bulunan bina birkaç hafta önce yerine yenisi yapılması için yıkılmıştı. Sabah saatlerinde kazılan alanda inşaat çalışmaları devam ederken, inşaatın hemen yanında bulunan bir kuyumcu dükkanı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeyle birlikte dükkanda bulunan 3 kişi göçük altında kaldı.


Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Göçüğün ardından çukura düşmeden yaralananlar hemen hastaneye kaldırılırken, inşaat için kazılan çukura kayan sarraf dükkanının enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye AKS ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu enkaz altındaki yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.







Etiketler: Yerden  Altın  Topladılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER