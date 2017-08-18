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Yeraltı Kabloları Tutuştu, İstiklal Caddesi Duman Altında Kaldı!

YERALTI KABLOLARI TUTUŞTU, İSTİKLAL CADDESİ DUMAN ALTINDA KALDI!

İstiklal Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kabloları küçük bir patlama sonrası yandı. Kabloların çıkardığı kalın duman tabakası, İstiklal Caddesi'nin üstünü örttü.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Yeraltı Kabloları Tutuştu, İstiklal Caddesi Duman Altında Kaldı!(9/10)5

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Tramvay rayları ve altyapı yenileme çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kablolarında patlama oldu.

CADDEDE PANİK YAŞANDI

Patlamanın ardından yanan kablolar nedeniyle Caddeyi yoğun duman kapladı.

Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken çalışan işçiler vatandaşları uzaklaştırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yanan kablolara müdahalede bulundu.

Yaşanan panik ve yoğun duman cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Elektrik kablolarında yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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