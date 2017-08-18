YERALTI KABLOLARI TUTUŞTU, İSTİKLAL CADDESİ DUMAN ALTINDA KALDI!
İstiklal Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kabloları küçük bir patlama sonrası yandı. Kabloların çıkardığı kalın duman tabakası, İstiklal Caddesi'nin üstünü örttü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Tramvay rayları ve altyapı yenileme çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kablolarında patlama oldu.
CADDEDE PANİK YAŞANDI
Patlamanın ardından yanan kablolar nedeniyle Caddeyi yoğun duman kapladı.
Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken çalışan işçiler vatandaşları uzaklaştırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yanan kablolara müdahalede bulundu.
Yaşanan panik ve yoğun duman cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Elektrik kablolarında yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor.
Kaynak: haberinburada
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