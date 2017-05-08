YERALTI KABLOLARI PATLADI, VATANDAŞ PANİĞE KAPILDI
Bağcılar'da yer altı kablo hattında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu
Bağcılar'da, Mahmutbey Metro İstasyonu'na çok yakın bir noktadaki telefon kablo hattında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Bağcılar'da bulunan ve yapım çalışmaları devam eden Mahmutbey Metro İstasyonu'nun şantiye alanıyla kesişen İnönü Caddesi üzerindeki bir telefon şebeke kutusundan çıkan dumanlar vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisin çevreyi güvenlik şeridi ile kapatmasının hemen ardından yer altı kablo hattında patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamalar çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülere de yansıdı.
Yangının ve patlamaların doğalgaz hattına sıçrama ihtimali paniğe neden oldu
Polis ve itfaiyenin ardından elektrik ekiplerinin katılmasıyla devam eden çalışmalarda, alev alan telefon şebeke kutusu söndürülürken, yer altı kablo hattının patlamalar olan bölümü de söndürülerek yangın kontrol altına alındı.
kaynak:milliyet
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