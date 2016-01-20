

Edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz 2009 yılında Şile'de Vedat Kum isimli bir fabrikaya baskın düzenlenmiş ve yapılan baskında 3 kişinin yaralanmıştı. Fabrikaya düzenlenen baskına karıştığı iddia edilen Paşa Kara için İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı çıkarması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.







İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma kapsamında şüpheli Paşa Kara'nın Gaziosmanpaşa'da saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adres tespiti yapan polis ekipleri düzenledikleri operasyonla Paşa Kara'yı gözaltına aldı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris cezaevi'ne gönderildi.