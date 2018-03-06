Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

YERALTI DÜNYASINDAKİ İNFAZ İÇİN KARAR ÇIKTI: SARAL'A 25 YIL HAPİS!


Yeraltı dünyasındaki infaz için karar çıktı: Saral'a 25 yıl hapis!
Tarih : 06 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Yeraltı Dünyasındaki İnfaz İçin Karar Çıktı: Saral'a 25 Yıl Hapis!(5/10)1

Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık, "Olay günü onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dedi.

MÜEBBETLE HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI

Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada Sedat Şahin'e yakınlığıyla tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

"KESİNLİKLE ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, "Şeffaf bir hayat sürdüm. Nasıl bir eğitim aldığım ortada. Bunun haricinde cinayeti tasarlayacak kadar hiç kimseye kin duymadım. Bu olayların dışında kendimi yetiştirdim. Olay günü sürekli gittiğim restoranın başka bir şubesine gittim. Onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Şahsın 2 kişi olması benim üzerimdeki tehdidi arttırdı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının sanığa son sözünü sorması üzerinde sanık, "Tahliyemi istiyorum" dedi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hüseyin Mert Saral'ı Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'na yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın, "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçundan beraatine karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Ocak 2017'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda ünlü bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı anlatılmıştı.

Olaya ilişkin İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın gözaltına alındığının kaydedildiği iddianamede, olayın kin gütme güdüsüyle planlı bir şekilde gerçekleştirildiği, aynı zamanda olay esnasında restorandaki genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu belirtilmişti.

İddianame Hüseyin Mert Saral'ın "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeraltı  Dünyasındaki  İnfaz  İçin  Karar  Çıktı  Saral  A  25  Yıl  Hapis  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER