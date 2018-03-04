Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güneybatıdan zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: haberinburada