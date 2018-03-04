YER YERİNDEN OYNAYACAK! METEOROLOJİDEN 5 İLE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güneybatıdan zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.
ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 86'lık Ninenin Bomba Sesleri Altındaki Yaşam Mücadelesi!
- Abd'nin Açığını Bulan Beyaz Şapkalı Türk Hackerdan Afrin Mesajı!
- İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan Skandal Sözler: Kadınlar Kocalarından Dayak Yedikleri İçin Şükretmeli
- 7 Farklı Suçtan Sabıkalı Kalaşnikoflu Suç Makinesine Ceza Yağdı
- Sırp Çetenin Büyük Soygun Planını Uçak Bagaj Fişleri Ele Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar