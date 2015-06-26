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yer: mersin... böylesi görülmedi

YER: MERSİN... BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

MERSİN'de gemi şeklindeki bina dikkate çekiyor. Bazı internet sitelerine göre binanın Kuran kursu olduğu ileri sürülürken, burasının erkek öğrenci yurdu olduğu belirtildi.

Tarih : 26 Haziran 2015, 09:32
Puan Ver : Yer: Mersin... Böylesi Görülmedi(6.5/10)10


İsmailağa cematine yakın bir internet sitesinde Mersinde 'Gemi şeklinde Kuran kursu' bulunduğuna ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Bir başka internet sitesinde ise kursun inşaatının 1 yılda tamamlandığı, 2015-2016 yılında hizmet vermesi planlandığı belirtildi.








Etiketler: Yer  Mersin  Böylesi  Görülmedi    haber

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