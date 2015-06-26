YER: MERSİN... BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
MERSİN'de gemi şeklindeki bina dikkate çekiyor. Bazı internet sitelerine göre binanın Kuran kursu olduğu ileri sürülürken, burasının erkek öğrenci yurdu olduğu belirtildi.
İsmailağa cematine yakın bir internet sitesinde Mersinde 'Gemi şeklinde Kuran kursu' bulunduğuna ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Bir başka internet sitesinde ise kursun inşaatının 1 yılda tamamlandığı, 2015-2016 yılında hizmet vermesi planlandığı belirtildi.
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