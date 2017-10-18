Hollanda'da, özellikle müslüman göçmenlere yönelik ırkçılık üzerine bir deney yapılmış ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı ve umutlandırıcı olmuş.

"ÜLKENE GERİ DÖN"

Göçmen olduğunu söyleyen bir kadın, cep telefonuna gelen Flemenkçe mesajı sokaktan geçenlere gösterip kendisi için tercüme etmelerini rica ediyor. Mesajda yazanlar ise oldukça korkunç ifadeler. Baştan sona ırkçılık içeren ifadeler, kadının ülkesine geri dönmesi gerektiğini, Hollanda'da yeri olmadığı söylüyor. Mesajı tercüme etmesi istenen Hollandalılar ise alkışlanacak bir tavır göstererek, kadına önce bu mesajın çevrilmeye değer olmadığını söylüyor, ısrar üzerine ise utana sıkıla da olsa çevirip bu fikirlere asla katılmadıklarını ekliyorlar. Görüntüler, tüm insanların kardeş oldukları ve ırkçılığın asla kazanamayacağı fikri üzerine oldukça umutlandırıcı ve güzel bir örnek.

Kaynak: haberinburada