

Olay, 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesi, 3001 Caddesi üzerinde seyreden otobüs, maskeli kişiler tarafından önü kesilerek durduruldu. Daha sonra içeriye giren maskeli grup, 'Size zarar vermeyeceğiz' diyerek yolcuların ve otobüs şoförünün aşağıya inmesini istediler. Eylemciler daha sonra ellerindeki molotof kokteyllerini otobüse fırlattılar. İlk etapta otobüsü yakamayan eylemciler, birkaç denemenin ardından otobüsü ateşe verdiler. Kısa sürede alev alev yanan otobüse ilk müdahaleyi TOMA aracı tazyikli suyla yaptı. Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otobüsü tamamen söndürdü. Polis, otobüs şoförünün ifadesine başvurdu. Olay nedeniyle cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tamamen yanarak demir yığınına dönüşen otobüsün alev alev yandığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.