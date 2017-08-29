YER: ADIYAMAN! İNŞAAT İŞÇİLERİ İSKELE ÜZERİNDE HALAY ÇEKTİ
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın dış cephesine kurulan iskele üzerinde işçiler halay çekti.
MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER
Görüntüler, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde kaydedildi. Yedi katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede çalışan işçiler müzik eşliğinde halay çekti. Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeden çekilen halay diğer işçiler tarafından ilgi ile izlendi.
Halay çeken iki işçi diğer işçileri de yanlarına çağırdı. Yaşananlar tehlikeye davetiye çıkardı.
Kaynak: haberinburada
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