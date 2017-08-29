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YER: ADIYAMAN! İNŞAAT İŞÇİLERİ İSKELE ÜZERİNDE HALAY ÇEKTİ


Yer: Adıyaman! İnşaat İşçileri İskele Üzerinde Halay Çekti
Tarih : 29 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Yer: Adıyaman! İnşaat İşçileri İskele Üzerinde Halay Çekti(9/10)5

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın dış cephesine kurulan iskele üzerinde işçiler halay çekti.

MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Görüntüler, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde kaydedildi. Yedi katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede çalışan işçiler müzik eşliğinde halay çekti. Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeden çekilen halay diğer işçiler tarafından ilgi ile izlendi.

Halay çeken iki işçi diğer işçileri de yanlarına çağırdı. Yaşananlar tehlikeye davetiye çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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