Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın dış cephesine kurulan iskele üzerinde işçiler halay çekti.

MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Görüntüler, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde kaydedildi. Yedi katlı binanın dış cephesine kurulan iskelede çalışan işçiler müzik eşliğinde halay çekti. Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeden çekilen halay diğer işçiler tarafından ilgi ile izlendi.

Halay çeken iki işçi diğer işçileri de yanlarına çağırdı. Yaşananlar tehlikeye davetiye çıkardı.

Kaynak: haberinburada