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yer: adana! polis o fotoğrafı görünce tırnaklarıyla söktü!

YER: ADANA! POLİS O FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TIRNAKLARIYLA SÖKTÜ!

"HDP Ceyhan Bölge Temsilciliği" girişine yapıştırılmış terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı etiketi polis tırnağıyla yerinden söktü

Tarih : 15 Aralık 2016, 13:31
Puan Ver : Yer: Adana! Polis O Fotoğrafı Görünce Tırnaklarıyla Söktü!(9/10)10



Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı gösterilerin düzenlendiği mahallelerde bin polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı.




Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör, özel harekat, uyuşturucuyla mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, zaman zaman yasa dışı gösterilerin düzenlendiği ve uyuşturucu ticaretinin yapıldığı Ceyhan ilçesindeki mahallelerde denetim gerçekleştirdi.




Bin polisin katıldığı uygulamada, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri uzun namlulu silahlarla bölgenin güvenliğini sağladı.




Ekipler, sokaklarda yaya halde ilerleyerek şüpheli kişi ve araçları durdurarak arama yaptı.



ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ OLDUĞU ETİKETİ POLİS TIRNAĞIYLA SÖKTÜ



Küçük Kırım Mahallesi'ndeki "HDP Ceyhan Bölge Temsilciliği" girişine yapıştırılmış terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı etiketi polis tırnağıyla yerinden söktü.



 



kaynak:habertürk












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