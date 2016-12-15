

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı gösterilerin düzenlendiği mahallelerde bin polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör, özel harekat, uyuşturucuyla mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, zaman zaman yasa dışı gösterilerin düzenlendiği ve uyuşturucu ticaretinin yapıldığı Ceyhan ilçesindeki mahallelerde denetim gerçekleştirdi.