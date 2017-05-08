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yenilenmiş galaxy note 7 ne zaman çıkacak?

YENİLENMİŞ GALAXY NOTE 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yenilenmiş Galaxy Note 7, FCC'den sertifika alırken görüldü. Bu da telefonun ne zaman çıkacağı ile ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:43
Puan Ver : Yenilenmiş Galaxy Note 7 Ne Zaman Çıkacak?(9/10)11


Yenilenmiş Galaxy Note 7, FCC'den sertifika alırken görüldü. Bu da telefonun ne zaman çıkacağı ile ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.



Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Note 7 Samsung için tam bir fiyaskoya dönüştü. Bataryasındaki sorun yüzünden durduk yere patlayan telefon, bir çözüm bulunamayınca piyasadan toplandı. Bu durum hem Samsung'u büyük mali zarara uğrattı, hem de şirketin prestijine büyük zarar verdi. Note 7 skandalının ardından sağlam bir darbe yiyen Samsung, Galaxy S8 ile toparlanmayı başardı. Şirket şimdi ise Note 7 ile şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor.



Yenilenmiş ve patlamaya neden olan sorunlardan giderilmiş yeni Galaxy Note 7'ler çok yakında dünyanın birçok yerinde satışa sunulacak. Bu yeni Note 7'lerin ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler telefonların çok yakında raflardaki yerini alacağını gösteriyor. Çünkü yenilenmiş Note 7 dün FCC'den gerekli sertifikaları alırken görüntülendi.



Bu da telefonun çok kısa süre içerisinde satışa çıkmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Gelen söylentilere göre telefon bu ayın sonunda satışa çıkacak. Galaxy Note 7R olarak da bilinen bu yenilenmiş modelde 3500 mAh'lık bataryanın yerini 3200 mAh'lık yeni bir batarya alıyor.



Turkcell'in ortağı Telia Sonera 1.7 milyar TL'lik hisse sattı








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