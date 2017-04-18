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yenilenen yaris istanbul autoshow'da

YENİLENEN YARİS İSTANBUL AUTOSHOW'DA

Kapsamlı bir şekilde yenilenen Toyota'nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris, Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da görüye çıkacak.

Tarih : 18 Nisan 2017, 10:29
Puan Ver : Yenilenen Yaris İstanbul Autoshow'da(9/10)7


Avrupa başta olmak üzere dünya çapında önemli satış başarısına ulaşan Yaris, yenilenen modeliyle birlikte yüksek rekabetin bulunduğu pazarda daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.



Toyota, yeni Yaris'i geliştirirken özellikle tasarım, kalite, performans ve güvenlik konularına odaklandı. 90 milyon Euro yatırımla gerçekleşen bu programda, aracın tasarımını, dinamik performansını ve güvenliğini geliştirmek üzerine 900'den daha fazla yeni parça kullanıldı.



Toyota'nın Keen Look-Keskin Bakış ve Under Priority-Öncelikli kimliğinin daha dinamik ve duygusal bir tasarımla yorumlandığı yenilenen Yaris'in ön bölümünde yeni bir tampon, yeni farlar ve ön panjur ile akıcı bir çizgi oluşturuldu. "Katamaran" şeklini alan bu tasarım sayesinde daha geniş ve yola oturan otomobil ortaya çıktı.



Yeni arka bölüm ve stop grubu, aracın profiline ekstra uzunluk ve sportiflik katıyor. Yeni arka tasarım ile birlikte stop grubu kapılara kadar uzanıyor. Yeni Yaris'in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla ve artan ergonomik alanlarla şimdi daha da yeni ve modern bir görünüme kavuştu. Yeni sürücü göstergesinde iki analog gösterge ve onların ortasında yeni 4.2 inç'lik renkli TFT çoklu bilgi ekranı yer alıyor.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yenilenen  Yaris  İstanbul  Autoshow  Da    haber

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