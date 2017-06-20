

Toyota'nın kapsamlı bir şekilde yenilenen modeli Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 lira, hibrit versiyonları ise 85 bin 550 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.







Toyota, yenilenen Yaris'in fiyatını açıkladı.







Markanın B segmentindeki temsilcisi Yaris'in benzinli versiyonları 53 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hibrit versiyonlarının satışları da 85 bin 550 liradan başlıyor.







Yenilenen Yaris, Türkiye ve Avrupa'da yoğun rekabetin yaşandığı B segmentinde daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.







kaynak:ahaber