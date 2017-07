Sportif ve dinamik tasarımı, kullanım kolaylığı ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle fark yaratan Mercedes-Benz GLA, Mayıs 2017 itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.



Standart olarak konforlu bir süspansiyonla donatılan Mercedes-Benz GLA 'da, AMG tasarım konseptiyle birlikte isteğe bağlı olarak daha alçak bir sportif süspansiyon sunuluyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan Off-road-konforlu süspansiyon ise 30 mm daha yüksek bir gövde sağlıyor. Artan yerden yükseklik arazi şartlarında daha rahat hareket etme imkânı ve daha yüksek bir oturma pozisyonu sağlarken araç etkileyici bir Off-road görünümüne de kavuşuyor.



Geceyi gündüze çeviren LED farlar



Türkiye pazarında standart olarak sunulan LED yüksek performanslı farlar, bugüne kadar sunulan Bi-Xenon farların yerini alıyor. Gün ışığına yakın bir aydınlatma sağlayan LED farlar, gece sürüşlerinde gözlerin rahatsız olmasını önlüyor. Xenon farlara oranla yüzde 60 daha az enerji tüketen LED farlar, halojen farlarla kıyaslandığında ise yüzde 70 daha az enerji tüketiyor. Yeni uygulama araç ömrü boyunca ampul değişimini gereksiz kılıyor.



Yorgunluğa karşı otonom fren ve uyarı



Her zaman olduğu gibi araç güvenliği Mercedes-Benz GLA'da da en önemli özellik. Yenilenen GLA'da “Aktif Fren Yardımcısı” standart olarak sunuluyor. Öndeki araca olan mesafenin güvenlik sınırının altına düştüğünde sürücüyü uyaran sistem, gerektiğinde fren gücü desteği sağlıyor. Sürücünün tepki vermekte gecikmesi halinde sistem devreye giriyor ve çarpışmayı önlemek veya etkilerini hafifletmek üzere otonom olarak kısmi fren yapıyor. Mercedes-Benz GLA'da “ATTENTION ASSIST” de standart olarak sunuluyor. Bu donanım, sürücünün direksiyon hareketlerini takip ederek tipik yorgunluk belirtilerini algılıyor ve sürücüyü iç geçmesi veya dalma riskine karşı uyarıyor.



Mercedes-Benz Kompaktwagen-Kampagne: „Grow up.“ – Geschichten einer neuen Generation



Mercedes-Benz compact-car campaign: “Grow up.” –stories of a new generation



Yenilenen Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC



Mercedes-Benz GLA ile birlikte Mercedes-AMG de GLA 45 4MATIC modelini görsel ve teknik açıdan iyileştirmeye devam ediyor. Yeni ön tampon veya tavan spoyleri üzerindeki eklenti gibi aerodinamik önlemlerle sürüş dinamizmi ve yol tutuş özellikleri daha da iyileşirken rüzgâr sürtünme katsayısı önemli oranda düşüyor. Sportif yapıyı destekleyen yere bastırma kuvvetlerine karşın 0,33 c w değeri ile rüzgâr sürtünme katsayısı öncüsüne oranla daha düşük.



Yenilenen Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC yenilenen ön tampon, yeni hava girişleri, krom ön tampon altı eklentileri ve parlak siyah detaylarla çok daha dinamik bir görünüme kavuşuyor. Arka kısımda tampona entegre yeni difüzör, krom süslemeler ve tavan spoyleri üzerindeki eklenti de görsel etkisinin dışında yenilenen GLA 45 4MATIC'in sürüş dinamizmini iyileştirmeye yardımcı oluyor.



Yenilenen Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC'te bulunan SPEEDSHIFT DCT 7 ileri oranlı spor şanzıman atak ve dinamik sürüş performansı açısından önem taşıyor. Daha kısa vites aralıklarıyla birlikte optimize edilen tepkime ve vites değiştirme süreleri hızlanmanın güç kaybı yaşanmadan daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.



AMG Performance 4MATIC ile en iyi yol tutuş standardı



Standart olarak sunulan ve motorun gücünü dört tekerleğe aktaran performans odaklı dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC, olumsuz yol koşullarında da en iyi yol tutuşu sağlıyor. Sistem torku, ön ile arka aks arasında değişken olarak dağıtıyor. Söz konusu yapı sürüş koşullarına bağlı olarak dinamizm, verimlilik ve yol tutuş arasında optimum bir denge kuruyor. Güç dağılımı sürüş koşullarına bağlı olarak yüzde 100 ön aks ile yüzde 50 ön ve yüzde 50 arka aks olmak üzere farklı oranlarda değişkenlik gösteriyor. 100 km'de 7,4 litre (NEFZ ortalaması) ile Mercedes-AMG yakıt verimliliği noktasında da örnek bir değer ortaya koyuyor.



EA Play 2017 oyunları açıklandı