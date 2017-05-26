

İç ve dış tasarımda farklı görsel dokunuşlar kazanan Mercedes-Benz GLA artırılan motor seçenekleri ve güncellenen donanım paketleri ile 2017 yılında yenilendi. Yenilenen GLA ürün gamının tepe noktasını Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC oluşturuyor; “Yellow Night Edition” ile son derece sportif bir özel model daha seçeneklere ekleniyor. Mercedes-Benz, yenilenen GLA modelinin tanıtımını bu yılın sonuna kadar yeni neslin öykülerinin 100'den fazla hareketli fotoğraf dizisi, 90'ı aşkın yaşam tarzı ve ürün fotoğraflarıyla anlatılacağı “Grow up. Kendi yolundan git” projesi ile gerçekleştirecek.







İlk kez 2013 yılında tanıtılan ve Mercedes-Benz'in ilk kompakt SUV modeli olan GLA, sınıfına tamamen yeni bir yaklaşım getirmekle kalmadı, kısa sürede kendi segmentinin en beğenilen modeli olarak öne çıkmayı da başardı. Sportif ve dinamik tasarımı, kullanım kolaylığı ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle fark yaratan Mercedes-Benz GLA, Mayıs 2017 itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.







ARAZİ ŞARTLARINDA YÜKSEK KONFOR







Standart olarak konforlu bir süspansiyonla donatılan GLA'da, AMG tasarım konseptiyle birlikte isteğe bağlı olarak daha alçak bir sportif süspansiyon sunuluyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan Off-road-konforlu süspansiyon ise 30 mm daha yüksek bir gövde sağlıyor. Artan yerden yükseklik arazi şartlarında daha rahat hareket etme imkânı ve daha yüksek bir oturma pozisyonu sağlarken araç etkileyici bir Off-road görünümüne de kavuşuyor.







GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİREN LED FARLAR







Türkiye pazarında standart olarak sunulan LED yüksek performanslı farlar, bugüne kadar sunulan Bi-Xenon farların yerini alıyor. Gün ışığına yakın bir aydınlatma sağlayan LED farlar, gece sürüşlerinde gözlerin rahatsız olmasını önlüyor. Xenon farlara oranla yüzde 60 daha az enerji tüketen LED farlar, halojen farlarla kıyaslandığında ise yüzde 70 daha az enerji tüketiyor. Yeni uygulama araç ömrü boyunca ampul değişimini gereksiz kılıyor.







kaynak:sabah