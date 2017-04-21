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yenilenebilir enerjiye yaklaşık 1,5 milyar lira destek

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR LİRA DESTEK

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya çıktı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 13:40
Puan Ver : Yenilenebilir Enerjiye Yaklaşık 1,5 Milyar Lira Destek(9/10)7


Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya çıktı.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, YEKDEM kapsamında martta 4 milyar 771 milyon 477 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece geçen ay üretilen toplam elektriğin yüzde 20,2'si bu kapsamdaki santrallerden karşılandı.



YEKDEM kapsamında üretilen elektriğin, 2 milyar 888 milyon 446 bin kilovatsaati hidroelektrik santrallerden, 1 milyar 314 milyon 906 bin kilovatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı. Kalan yaklaşık 566 milyon 122 bin kilovatsaatlik üretim ise biyogaz, biyokütle, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elde edildi.



 



kaynak:haberler








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