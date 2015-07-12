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yenikapı sahilinde ceset bulundu

YENİKAPI SAHİLİNDE CESET BULUNDU

Fatih Yenikapı sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 12:22
Puan Ver : Yenikapı Sahilinde Ceset Bulundu(9/10)7


Fatih Yenikapı Yediemin Limanı'nda sabah saat 06.30 sıralarında suda hareketsiz bir şekilde duran kişiyi fark eden balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemelerinin ardından Deniz Polisi'nden yardım istendi. Deniz Polisi suda hareketsiz şekilde duran cesedi kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelediği cesedin üzerinden boş cüzdan çıktı.








Etiketler: Yenikapı  Sahilinde  Ceset  Bulundu    haber

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