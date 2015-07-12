Fatih Yenikapı sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.



Fatih Yenikapı Yediemin Limanı'nda sabah saat 06.30 sıralarında suda hareketsiz bir şekilde duran kişiyi fark eden balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemelerinin ardından Deniz Polisi'nden yardım istendi. Deniz Polisi suda hareketsiz şekilde duran cesedi kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelediği cesedin üzerinden boş cüzdan çıktı.