YENİDEN İNŞA EDİLEN ALSANCAK STADINDA TRİBÜNLER YÜKSELMEYE BAŞLADI
İzmir'de 2014'te kapatılıp yıkıldıktan sonra geçen yıl tekrar yapımına başlanan Alsancak Stadında tribünler yükselmeye başladı.
İzmir'de depreme dayanıksız olması nedeniyle 2014'te kapatılıp yıkıldıktan sonra geçen yıl ihaleye çıkarılan Alsancak Stadı'nın yeniden inşaatında tribünler yükselmeye başladı.
Temeli 9 Eylül 2017'de Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı canlı bağlantıyla atılan 15 bin kapasiteli stadın yapımı yüzde 30 oranında tamamlandı. Ekim ayı sonunda başlayan inşaatta toplam 72 kişi aralıksız çalışırken, doğu tribününün yapımı, kuzey cephesindeki idari bina ve zemin altyapı çalışmaları devam ediyor. 54 milyon 880 bin TL'ye mal edilecek stadın kaba inşaatının Haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.
RUHSAT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Projesi Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne aykırı olduğu gerekçesiyle Konak Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alamayan stada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ruhsat çıkarılması için de çalışmalar sürüyor. 2018-19 sezonunun ikinci yarısına yetiştirilmesi planlanan yeni Alsancak Stadı'nda tribünleri ve idari bina tek çatıyla kaplanacak. Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 adet loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, güvenlik birimleri, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.
Kaynak: haberinburada
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