

Cem Uzan'ın liderliğini yaptığı kapatılan Genç Parti'nin ardından Yeniden Genç Parti (YGP) adı altında bir siyasi parti kuruldu. Partinin Genel Başkanı Erkin Çözeli, "Partinin doğal lideri Cem Uzan'dır." dedi.







"BİZİM DOĞAL LİDERİMİZ UZAN'DIR"







17 Haziran'da kurucu üyelerle yapılan ilk toplantıdan sonra partinin merkez organları oluşturularak amblemi de belirlendikten sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı.







Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Yeniden Genç Parti Genel Başkanı Erkin Çözeli, "Bizim doğal liderimiz Cem Uzan'dır. Sayın Uzan'ın yeniden adil şekilde yargılanması için biz bu yola baş koyduk.