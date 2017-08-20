YENİDEN BARIŞAN GAMZE ÖZÇELİK VE UĞUR PEKTAŞ ÇİFTİ, ARALIKTA 2. KEZ EVLENECEK
'Arka Sokaklar' dizisinde tanışıp evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş 6 yıl önce boşanmışlardı. Yeniden barışma kararı alan çift aralık ayında nikah masasına oturacak.
Boşandıktan 6 yıl sonra barışan oyuncu Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor. Çift, aralık ayında düğün yapacak. Özçelik, bir kez daha gelinlik giyecek.
GAMZE YENİDEN GELİNLİK GİYECEK
6 yıl önce boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş barıştı. Murathan isminde bir oğulları bulunan çiftin yeniden evlenmeyi düşündüğü dedikodusu da doğru çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da beraber tatil yapan iki ünlü oyuncu, aralık ayında bir kez daha nikâh masasına oturacak. Sınırla sayıda kişinin davet edileceği düğün töreninde Özçelik yeniden gelinlik giyecek.
Kaynak: haberinburada
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