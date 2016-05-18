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YENİBOSNA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI


YENİBOSNA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
Tarih : 18 Mayıs 2016, 13:36
Puan Ver : Yenibosna'da Zincirleme Trafik Kazası(5/10)2


İstanbul Yenibosna'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Avcılar istikametinde seyir halindeki otomobilin aniden durması sonucu arkadan gelen bir TIR otomobile çarparken, TIR'ın arkasındaki taksi de TIR'a çarptı.



O sırada kazadan kaçmak isteyen ikinci bir TIR ise turist taşıyan servis minibüsüne, ardından da önündeki taksiye çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazada 2 şerit trafiğe kapanırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından E-5 Karayolu Avcılar istikametinde trafik normale döndü.








Etiketler: Yenibosna  Da  Zincirleme  Trafik  Kazası    haber

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