

İstanbul Yenibosna'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.







Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Avcılar istikametinde seyir halindeki otomobilin aniden durması sonucu arkadan gelen bir TIR otomobile çarparken, TIR'ın arkasındaki taksi de TIR'a çarptı.



O sırada kazadan kaçmak isteyen ikinci bir TIR ise turist taşıyan servis minibüsüne, ardından da önündeki taksiye çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.







Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.







Kazada 2 şerit trafiğe kapanırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından E-5 Karayolu Avcılar istikametinde trafik normale döndü.