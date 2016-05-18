YENİBOSNA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
İstanbul Yenibosna'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Avcılar istikametinde seyir halindeki otomobilin aniden durması sonucu arkadan gelen bir TIR otomobile çarparken, TIR'ın arkasındaki taksi de TIR'a çarptı.
O sırada kazadan kaçmak isteyen ikinci bir TIR ise turist taşıyan servis minibüsüne, ardından da önündeki taksiye çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada 2 şerit trafiğe kapanırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından E-5 Karayolu Avcılar istikametinde trafik normale döndü.
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