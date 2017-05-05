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yenibosna'da metrobüs arızası: seferler durdu

YENİBOSNA'DA METROBÜS ARIZASI: SEFERLER DURDU

İstanbul'da Yenibosna'da metrobüs arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Peşpeşe sıralanan metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu. Saat 09:10 sıralarında arıza giderildi, seferler yeniden yapılmaya başlandı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:32
Puan Ver : Yenibosna'da Metrobüs Arızası: Seferler Durdu(6/10)8


İstanbul'da bu sabah metrobüs kullananlar zor anlar yaşadı. Bir metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle seferler aksadı. Metrobüs arızası nedeniyle Zincirlikuyu yönüne giden metrobüsler yolda kaldı. Aksayan seferler nedeniyle metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu. 



Saat 09:10 sıralarında arıza giderildi, seferler yeniden yapılmaya başlandı.



 



kaynak:hürriyet








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