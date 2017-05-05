YENİBOSNA'DA METROBÜS ARIZASI: SEFERLER DURDU
İstanbul'da Yenibosna'da metrobüs arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü. Peşpeşe sıralanan metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu. Saat 09:10 sıralarında arıza giderildi, seferler yeniden yapılmaya başlandı.
İstanbul'da bu sabah metrobüs kullananlar zor anlar yaşadı. Bir metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle seferler aksadı. Metrobüs arızası nedeniyle Zincirlikuyu yönüne giden metrobüsler yolda kaldı. Aksayan seferler nedeniyle metrobüsler uzun kuyruk oluşturdu.
Saat 09:10 sıralarında arıza giderildi, seferler yeniden yapılmaya başlandı.
kaynak:hürriyet
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