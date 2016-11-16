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yeni zelanda'da mahsur kalan turistler için savaş gemileri devrede

YENİ ZELANDA'DA MAHSUR KALAN TURİSTLER İÇİN SAVAŞ GEMİLERİ DEVREDE

Yeni Zelanda'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem sebebiyle bir kasabada mahsur kalan bin 200 turist ve bölge sakinlerinin tahliyesi için savaş gemileri devreye sokuldu

Tarih : 16 Kasım 2016, 16:23
Puan Ver : Yeni Zelanda'da Mahsur Kalan Turistler İçin Savaş Gemileri Devrede(5/10)3


Yeni Zelandada hafta sonu meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kaikoura kasabasında mahsur kalan turistlerin, Avustralya, ABD ve Kanada'ya ait savaş gemileriyle tahliye edileceği bildirildi.



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, sosyal medya hesabından, depremin ardından Güney Adası'ndaki turistik Kaikoura kasabasında mahsur kalan bin 200 turist ve bölge sakininin tahliyesinde HMAS Darwin gemisinin yer alacağını paylaştı.



Yeni Zelanda Deniz Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Auckland kentinde bulunan farklı ülkelere ait savaş gemileri de tahliye çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.



 



kaynak:habertürk








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