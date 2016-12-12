YENİ ZELANDA'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ
Yeni Zelanda'nın Gisborne kentinin güneybatısında elektrik tellerine çarparak düşen P-750 tipi uçakta bulunan iki kişinin öldüğü açıklandı.
Yeni Zelanda Radyosu'nda yer alan habere göre, içinde iki kişinin bulunduğu Yeni Zelanda yapımı P-750 tipi uçak Gisborne kentinin güneybatısındaki kırsal bölgedeki yüksek gerilim hatlarına çarparak düştü.
Yetkililer, uçakta bulunan pilot ve yükleme operatörünün olay yerinde öldüğünü açıkladı.
kaynak:ahaber
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