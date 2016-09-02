Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

yeni zelanda'da 7.1'lik deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı

YENİ ZELANDA'DA 7.1'LİK DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın 170 kilometre kuzey batısındaki Gisborn'un 30 kilometre açığında sabah 04.37'de meydana geldiği belirtilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 09:25
Puan Ver : Yeni Zelanda'da 7.1'lik Deprem Sonrası Tsunami Uyarısı Yapıldı(6/10)5


Yeni Zelanda afet kurumu tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kıyı kesiminden uzak durmaları istenirken, yerel basın organları kıyı bölgesinde bazı bölgelerin boşaltıldığını duyurdular. Şu ana kadar alınan haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Dün de yine Kuzey Adası'nın 100 kilometre kuzeydoğusunda 5.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.








Etiketler: Yeni  Zelanda  Da  71  Lik  Deprem  Sonrası  Tsunami  Uyarısı  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER