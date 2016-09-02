YENİ ZELANDA'DA 7.1'LİK DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın 170 kilometre kuzey batısındaki Gisborn'un 30 kilometre açığında sabah 04.37'de meydana geldiği belirtilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Yeni Zelanda afet kurumu tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kıyı kesiminden uzak durmaları istenirken, yerel basın organları kıyı bölgesinde bazı bölgelerin boşaltıldığını duyurdular. Şu ana kadar alınan haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Dün de yine Kuzey Adası'nın 100 kilometre kuzeydoğusunda 5.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar