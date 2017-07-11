YENİ ZELANDA'DA 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Büyük Okyanusu'nda bulunan Yeni Zelanda'ya ait Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre büyüklüğü 6,6 olarak açıklanan depremin büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi 6,8 olarak ölçtü.
ÖLÜ YARALI BİLGİSİ YOK
Auckland Adası'nın 196 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Şiddetli depremin ardından bir tsunami uyarısı yapılmadı
Kaynak: haberinburada
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