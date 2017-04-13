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yeni zelanda korku içinde cook kasırgası'nı bekliyor

YENİ ZELANDA KORKU İÇİNDE COOK KASIRGASI'NI BEKLİYOR

Son 50 yılın en kötü hava şartlarını yaşayan okyanus ülkesinde, su baskınları ve elektrik kesintilerine hazırlıklı olunması isteniyor. Ayrıca acil durum çantası hazırlanması öneriliyor.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:10
Puan Ver : Yeni Zelanda Korku İçinde Cook Kasırgası'nı Bekliyor(10/10)7


Avustralya'yı yıkıp geçen Debbie Kasırgası'nın ardından bu kez komşusu Yeni Zelanda Cook Kasırgası'nı bekliyor.



Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (Metservice), yoğun yağmurun etkisi ile yer yer su baskınlarının yaşandığı ülkede Cook Kasırgası'nın bugünden itibaren etkili olacağını duyurdu.



Ülkede 48 saat içinde son 50 yılın en kötü hava şartlarının görüleceğini ilan eden Metservice'ten Meteorolog Lisa Murray, su baskınları nedeniyle kapanacak yollara ve elektrik kesintilerine hazırlıklı olunmasını istedi.



Murray, Yeni Zelandalılara servisin web sayfasındaki güncellemeleri takip etmelerini önerdi.



 



kaynak:milliyet








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