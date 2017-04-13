YENİ ZELANDA KORKU İÇİNDE COOK KASIRGASI'NI BEKLİYOR
Son 50 yılın en kötü hava şartlarını yaşayan okyanus ülkesinde, su baskınları ve elektrik kesintilerine hazırlıklı olunması isteniyor. Ayrıca acil durum çantası hazırlanması öneriliyor.
Avustralya'yı yıkıp geçen Debbie Kasırgası'nın ardından bu kez komşusu Yeni Zelanda Cook Kasırgası'nı bekliyor.
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (Metservice), yoğun yağmurun etkisi ile yer yer su baskınlarının yaşandığı ülkede Cook Kasırgası'nın bugünden itibaren etkili olacağını duyurdu.
Ülkede 48 saat içinde son 50 yılın en kötü hava şartlarının görüleceğini ilan eden Metservice'ten Meteorolog Lisa Murray, su baskınları nedeniyle kapanacak yollara ve elektrik kesintilerine hazırlıklı olunmasını istedi.
Murray, Yeni Zelandalılara servisin web sayfasındaki güncellemeleri takip etmelerini önerdi.
kaynak:milliyet
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