Bundan sonra, Yeni Zelanda'da klavye başına geçip ırkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı, saldırgan yorumlar yaparak insanları taciz eden internet Vandallarının hayatı çok zor olacak çünkü Yeni Zelanda hükumeti internetteki bu saldırgan eylemleri yasaklamaya hazırlanıyor.



Bundan sonra, Yeni Zelanda'da klavye başına geçip ırkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı, saldırgan yorumlar yaparak insanları taciz eden internet Vandallarının hayatı çok zor olacak çünkü Yeni Zelanda hükumeti internetteki bu saldırgan eylemleri yasaklamaya hazırlanıyor.



Yeni yasaya göre, insanların diniyle, cinsiyetiyle, ırkıyla, sakatlıklarıyla alay eden yorumlarda bulunmak, bu ifadeleri içeren özel mesajlar atmak ağır suç kapsamına girecek. Mahkeme bu tür saldırılar düzenleyen internet Vandallarına iki seneye kadar hapis cezası verebilecek.



Ayrıca, polis departmanının, dijital Vandalları bulup adalet önüne çıkarmakta zayıf kalması nedeniyle özel bir dijital güvenlik birimi kurulacak ve bu birim, dijital Vandalların peşine düşecek, gerçek kimliklerini tespit edip mahkemeye çıkarılmasını sağlayacak. Kısacası, Yeni Zelanda vatandaşları artık internete girip klavye başında insanlara küfürler, hakaretler yağdıran klavye silahşör'lerinden kurtuluyorlar. Darısı Türkiye'nin başına.



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