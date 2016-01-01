YENİ YILIN İLK BEBEĞİ...
Yeni yılın ilk bebeği Alperen Antalya'da doğdu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne Huriye Erdem, erkek bebek dünyaya getirdi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan yılın ilk bebeğine "Alperen" adı verildi.
Yeni yılın ilk dakikalarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğum ile Ahmet-Huriye Erdem çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi. 2 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin adı "Alperen" oldu.
Hastanenin doğumhane bölümünün önünde bekleyen baba Ahmet Erdem ve yakınları, bebeğin dünyaya geldiğini duyunca büyük bir sevinç yaşadı.
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