

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan yılın ilk bebeğine "Alperen" adı verildi.



Yeni yılın ilk dakikalarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğum ile Ahmet-Huriye Erdem çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi. 2 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin adı "Alperen" oldu.







Hastanenin doğumhane bölümünün önünde bekleyen baba Ahmet Erdem ve yakınları, bebeğin dünyaya geldiğini duyunca büyük bir sevinç yaşadı.



