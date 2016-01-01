O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yeni yılın ilk bebeği...

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ...

Yeni yılın ilk bebeği Alperen Antalya'da doğdu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne Huriye Erdem, erkek bebek dünyaya getirdi.

Tarih : 01 Ocak 2016, 13:54
Puan Ver : Yeni Yılın İlk Bebeği...(7/10)6


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan yılın ilk bebeğine "Alperen" adı verildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğum ile Ahmet-Huriye Erdem çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi. 2 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin adı "Alperen" oldu.



Hastanenin doğumhane bölümünün önünde bekleyen baba Ahmet Erdem ve yakınları, bebeğin dünyaya geldiğini duyunca büyük bir sevinç yaşadı.

 








Etiketler: Yeni  Yılın  İlk  Bebeği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER