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Yeni Yıldan Sonra Primler Yüzde 5 Arttı

YENİ YILDAN SONRA PRİMLER YÜZDE 5 ARTTI

Zorunlu trafik sigortasında primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, 2017 primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

Tarih : 31 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Yeni Yıldan Sonra Primler Yüzde 5 Arttı(10/10)6

Zorunlu trafik sigortasında her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, Aralık 2017 azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinde her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, yarından geçerli olmak üzere, bu ayın (aralık) azami primlerine yüzde 5 eklenerek hesaplanacak. Yönetmelik, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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