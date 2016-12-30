

Yılın son yazısını değerlendirme yazısı olarak yazmak hoşuma gidiyor. Biri oturup sizin tüm yılınızı değerlendirse mesela... Bu yıl ne yaptınız? Neyi başardınız? Ne istediniz ve hedeflerinize ne kadar ulaştınız? Sağlığınız nasıldı? Bunun için ne kadar emek harcadınız? Kaç gün spor yaptınız? Tüm bu ayrıntıları bilmek size iyi gelir miydi?



MOTİVASYON İÇİN UYGUN



Herkes bunu yapıyor aslında, yıl sonu raporları hazırlanıyor. Tüm şirketler ‘2016 nasıl geçti?' ve ‘2017'deki hedeflerimiz' diye başlıklar atıyor. Peki en değerli varlığımız yani sağlığımız için yıl sonu değerlendirmesi iyi fikir değil mi? Uzman önerisi: İyi fikir! Bunu yapın, kendi raporunuzu çıkarın. Neden başka zaman değil de şimdi? Bazı dönemler motivasyon açısından şanslı olduğumuz zamanlar. Yaz döneminde herkes tatilden bahsederken siz de “Ay acaba ben ne yapsam?” diye düşünürsünüz. Yaz yaklaşırken spor salonuna yazılma fikri etrafınızdaki herkese iyi gelir. Yani bazı mevsimler kendine bakmak için etrafındakilerin de uygun olduğu, seni motive edebilen zamanlardır. Bayram yok, yılbaşı geçiyor, yaza tam 6 ay var!







6 AYLIK PLAN YAPALIM



Ayda 1 kilo verseniz 6 ayda 6 kilo eder ve sağlık kalitenizi olumlu etkiler. Rahatlarsınız. Ayda 2 kilo verseniz 6 ayda 12 kilo eder; sağlığınız iyileşir, kan şekeri, kolesterol düzene girer, dizler ve eklemler üzerindeki yük ciddi oranda azalır, nefes alış verişiniz değişir, uykularınız düzelir. Ayda 3 kilo verseniz, 6 ayda 18 kilo eder. Bu ciddi bir değişim! Büyük bir başarı! Belki de kullandığınız ilaçları bırakmak için bir fırsat. Kendinizi kesinlikle daha hafif ve daha rahat hissedeceksiniz. Daha rahat koşabilirsiniz. Gardırop değişimi de eminim hoşunuza gider. Ayda 4 kilo verseniz, 6 ayda tam 24 kilo eder. 24 kilo daha hafif olmak! Hastalık riski, ilaç kullanma oranı, sakatlanma riski, eklem ağrıları... Bunların hepsi azalır ve hatta kalmaz! Çok hafif, çok rahat, çok sağlıklı, enerjik olur ve kendinizi daha genç hissedersiniz.







YIL SONU RAPORUNUZU ÇIKARIN!



1. Bu yıl check-up yaptırdınız mı?



2. Kan şekerinize en son ne zaman baktınız?



3. Kolesterol kontrolü en son ne zaman yapıldı?



4. B12 vitamininizi ölçtürdünüz mü?



5. D vitamininizi ölçtürdünüz mü?



6. Kadın doğum hekimine uğradınız mı?



7. Bu yıl kaç kez hastalandınız?



8. Bu yıl kaç kutu ilaç kullandınız?



9. Kaç kutu antibiyotik kullandınız?



10. Kaç kutu probiyotik aldınız?



11. tansiyonunuza ne zaman baktınız?



12. cilt bakımı ne zaman yaptırdınız?



13. Besin destekleri kullandınız mı?



14. Bu yıl hayatınıza sağlıklı yeni bir davranış eklediniz mi?







15. Bu yıl sigara içtiniz mi?



16. Bu yıl kaç kadeh alkol aldınız?



17. Bu yıl kaç gün spora gittiniz?



18. Bu yıl kaç gün işinizi yürüyerek hallettiniz?



19. Bu yıl kaç gün uyku problemi yaşadınız?



20. Bu yıl kaç kilo aldınız/verdiniz?



21. En son ne zaman tartıldınız?



22. hiç vücut analizi yaptırdınız mı?



23. Bel çevrenizi ölçtünüz mü?



24. Sağlığınızla ilgili kaç kitap okudunuz?



25. Sağlığınızla ilgili kaç eğitime katıldınız?



26. Günde kaç bin adım attınız?



27. Kaç gün evde yediniz?



28. Kaç gün fast food yemek zorunda kaldınız?







29. harcamalarınızın ne kadarını sağlığınıza ayırdınız?



30. hiç psikoloğa gittiniz mi?



31. Kaç kez diş doktoruna uğradınız?



32. Sağlıklı beslenebildiniz mi?



33. Omega-3 takviyesi aldınız mı?



34. Günde kaç bardak su içtiniz? Bu sorular uzar gider, hatırlatma olması için en önemli başlıkları toparladım. Sorulara verdiğiniz cevapları sağlık dosyanıza ya da bir deftere not alın. 2017 için eksiklerinizi belirleyin ve yeni yıla bu bilinçle başlayın… Ocak ayı, başlangıçlar yapmak için çok güzel bir zaman.







kaynak:habertürk