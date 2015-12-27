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yeni yılda alkollü araç kullanma cezası ne kadar?

YENİ YILDA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl ile birlikte alkollü araç kullanan sürücülere kesilen para cezalarının 800 lira değil 844 lira olarak uygulanacağını söyledi.

Tarih : 27 Aralık 2015, 11:44
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl ile birlikte alkollü araç kullanan sürücülere kesilen para cezalarının 800 lira değil 844 lira olarak uygulanacağını söyledi.



Yeni yılda uygulanacak cezalara ilişkin Trafik Ceza Rehberi kitapçığını TŞOF olarak bastırıp ülke genelinde bulunan 706 şoförler odasına gönderdiklerini anlatan Fevzi Apaydın, “Yıl içerisinde alkollü araç sürücüleri artık istedikleri gibi rahat olamayacak. Çünkü her defasında yazılacak olan cezalar değişiyor. 2016 yılında ilk defa alkollü araç kullanan sürücüye 844 lira, ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 1058 lira, 3 ve sonrası için alkollü araç kullanan sürücülere ise 1698 lira para cezası yazılacak." dedi.








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