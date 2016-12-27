Tırnak Mantarı Kangrene Davetiye Çıkarıyor!
Kar Yağışının Ardından Bu Manzara Oluştu
Darbecilerin Diğer Whatsapp Grubu Ortaya Çıktı
Aselsan Suudi Arabistan'da Sadec Llc Şirketini Kurdu
Deaş El-Bab'a 3 Çeşit Patlayıcı Yerleştirmiş
Anayasa Komisyonunda 3. Madde De Kabul Edildi
Kar Nedeniyle Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı
Esed Askerleri Tahliyenin Ardından Halep'teki...
Kozmetik Ürünler O Kadınlarda Annelik İçgüdüsünü...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zarif'le Görüştü
İngiliz'i Korku Sardı: Türkiye Bizi Geçecek
Yeni Yıla Girerken Kredi Kartlarına Dikkat!
Hamza Hamzaoğlu'nun İstifası Kabul Edilmedi
Muhalefet Liderine Facebook Cezası!
Eylem Hazırlığındaki Terörist Yakalandı
Ahu Yağtu Bu Kez Kaçamadı
Şehit Mehmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye
Beyazıt'ta Tramvay Kazası!
El Bab Operasyonunda Yaralanan Bir Asker Şehit Oldu

YENİ YILA GİRERKEN KREDİ KARTLARINA DİKKAT!


YENİ YILA GİRERKEN KREDİ KARTLARINA DİKKAT!
Tarih : 27 Aralık 2016, 16:06
Puan Ver : Yeni Yıla Girerken Kredi Kartlarına Dikkat!(6/10)7


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıla girerken özellikle alışveriş merkezlerinin çeşitli kampanyalar düzenlediğine işaret ederek, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti.



Vatandaşların promosyonlardan faydalanmak amacıyla pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığına dikkati çeken Palandöken, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin. 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava sloganlarına kanmayın, ihtiyacınız kadarını alın. İndirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyatına satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, ödenemeyen bireysel kredi kartı borçlarının üzücü bir tablo ortaya çıkardığına işaret ederek, ekim ayı verilerine göre 2 milyonun üzerinde kişinin kredi kartı borcu bulunduğunu bildirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yeni  Yıla  Girerken  Kredi  Kartlarına  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER