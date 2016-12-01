

Yeni yıl yeni fırsatlar, yeni heyecanlar, belki de hayatınızı değiştirecek köklü kararlar anlamına geliyor. 2017'nin beraberinde getireceği yenilikleri sevdiklerimizin yüzünü güldürerek karşılamanın en kolay yolu ise onlara kendilerini özel hissettirecek bir hediye seçmekten geçiyor. Yeni yıl için geri sayımın başladığı bu günlerde yakınlarınız ve sevdikleriniz için en doğru hediyeyi seçebilmenize yardımcı olacak çok özel ipuçları hazırladık!



Her zaman olduğu gibi yeni yıl hediyesi seçmenin en temel noktası sevdiklerimizin yaşı ve cinsiyetinin ötesinde ilgi alanlarını ve tercihlerini de bilmekten geçiyor. Bu nedenle işe doğru bir konsept seçerek başlamak teslim anında alacağımız reaksiyonun en olumlu şekilde gerçekleşmesi adına oldukça önemli. Yılbaşı hediyeleri için doğru konsept ise özgün bir hediye seçebilmek anlamına geliyor. Çiçek, kitap ya da takı gibi hediyeler karşımızdaki kişiyi her zaman mutlu edecektir; ancak dünyamızın güneşin etrafındaki bir tam turunu tamamladığı böylesi büyük bir olaya ve yılbaşına yüklenen özel anlamlar için biraz sıradan kaçabilirler. Bu sizi özgün bir hediye bulabilmenin zor olduğu düşüncesine itmesin; satın alacağınız herhangi bir ürüne kendi el becerilerinizi ya da yaratıcılığınızı katarak hediyenizi sevdikleriniz için kişiselleştirebilir; en yakınınızdakilerin daha özel hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yılbaşı hediyesi seçiyorken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise tüm yıl boyunca hediye sahibine sizi hatırlatacak bir hediye olmasıdır. Birlikte deneyimlediğiniz güzel anılara ait bir fotoğraf kolajı ya da bu güzel anılarla ilgili detayların yer alacağı el yapımı bir takvim neden olmasın değil mi?



Buraya kadar yılbaşı hediyesi için nasıl bir konsept seçeceğiniz zihninizde henüz berraklaşmamış olabilir. Hediye seçimini kolaylaştıracak en önemli konu yılbaşı hediyesini kimin için alıyor olduğunuz aslında. Bu soruya verilebilecek muhtemel cevaplar üzerinden sizlere bir kaç fikir verebiliriz. Hediyeyi teslim alacak şanslı kişi sevgiliniz ise sürekli gözünün önünde tutabileceği ya da yanında taşıyabileceği bir hediye seçmek iyi bir karar olacaktır. Erkekler için bir masa lambası ya da saat, kadınlar için ise zarif bir kolye ya da çocukluğunu hatırlayacağı oyuncaklardan oluşan bir hediye sepeti bu kararınıza uygun olabilir. Biricik anneniz ya da saygıdeğer babanız için yeni yıl hediyesi arıyorsanız sizinle gurur duydukları anları hatırlatan bir konsept ile hediyenize çok daha büyük ve özel anlamlar katabilirsiniz. Eğer yılbaşı hediyesi kardeşiniz için ise aranızdaki sıkı bağları anlatan yaratıcı bir fikir üzerinden ilerlemelisiniz. Hediye aldığınız kişi iş yerinizden ya da sosyal hayattan bir arkadaşınız ise biraz daha esprili bir yaklaşımla tercih yapabilirsiniz. Üzerinde, arkadaşınıza iltifat eden bir cümle içeren baskılı bir tişört ya da "Yılın En İyi Arkadaşı" ödülünü verebileceğiniz bir Oscar heykeli arkadaşlık ilişkilerinizi geliştirmenize yeterli olacaktır!



Yılbaşı hediyesi seçiyorken alternatifler arasında kaybolmaktan korkuyorsanız sizinle paylaştığımız ipuçlarından yola çıkarak yeni yılda sevdiklerinizin yüzünü güldürecek doğru hediyeyi bulabilirsiniz!