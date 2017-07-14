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YENİ YAYINLANAN KHK İLE MEB'DEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ


Yeni yayınlanan KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmenlerin listesi
Tarih : 14 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Yeni Yayınlanan Khk İle Meb'den İhraç Edilen Öğretmenlerin Listesi(10/10)6

Başbakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çoğu öğretmen olmak üzere 102 personel görevinden ihraç edildi

İşte yeni KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edillenlerin listesi:

Tam ihraç listesine bu linkten uşabilirsiniz:

http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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