YENİ YAYINLANAN KHK İLE MEB'DEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ
Başbakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çoğu öğretmen olmak üzere 102 personel görevinden ihraç edildi
İşte yeni KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edillenlerin listesi:
Tam ihraç listesine bu linkten uşabilirsiniz:
http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf
Kaynak: haberinburada
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