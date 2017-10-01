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YENİ YASAMA YILI TÖRENİNDEN SONRA MECLİS'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME: HERKES VAR KILIÇDAROĞLU YOK


Yeni Yasama Yılı Töreninden Sonra Meclis'te Sürpriz Görüşme: Herkes Var Kılıçdaroğlu Yok
Tarih : 01 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Yeni Yasama Yılı Töreninden Sonra Meclis'te Sürpriz Görüşme: Herkes Var Kılıçdaroğlu Yok(9/10)5

Meclis'in yeni yasama yılı açılışı sonrası TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım bir araya geldi. Görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.

HULUSİ AKAR DA KATILDI

Öte yandan toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da olduğu öğrenildi.

İSMAİL KAHRAMAN: BEN HERKESİ DAVET ETTİM

Meclis'teki görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun katılmaması ile ilgili olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Onun (Kılıçdaroğlu) herhalde randevusu vardı, ben herkesi davet ettim. Akşam yemeğinde inşallah beraber olacağız. Genel bir görüşmeydi, sohbetti. Temenniler iletildi. Gündem ne zaman sıcak değil ki" dedi.

KILIÇDAROĞLU: MECLİS BAŞKANI'NA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR

Kılıçdaroğlu ise Kahraman'ın davete ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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